“¿Qué pasó en Torreón? (1)”

A pregunta hecha a Miguel Riquelme, Gobernador Electo de Coahuila, sobre la derrota tricolor en Torreón, el espetó: “No entiendo lo que sucedió, pero así es la democracia y hay que aceptarla”. En sus palabras también admitía no haber ganado ni siquiera su casilla.

La sorpresa de Miguel no era para menos: A los torreonenses pareció no importarle la solidez de su gestión: generó 10 mil empleos formales; atrajo inversión extranjera y nacional por 282.9 millones de dólares; rescató Torreón de ser una de las 50 ciudades más violentas del mundo; edificó el Centro de Convenciones y la Ciudad DIF; lanzó el Metrobús; construyó centros deportivos y culturales, como La Jabonera, el Multideportivo Oriente y la Línea Verde y recuperó el Centro Histórico con énfasis particular en el Paseo Morelos. Y trabajó para alcanzar estos logros, jornadas de 12 a 14 horas diarias.

La respuesta es una: Riquelme focalizó su trabajo en las clases populares con una lógica de rentabilidad electoral. E ignoró el descontento de las clases medias y altas por la imposibilidad de conocer el origen y destino de la deuda heredada por Humberto Moreira. Y soslayó también, su hartazgo ante acusaciones de prácticas corruptas de su gestión por los casos del alumbrado, SIMAS y el Paseo Morelos, por ejemplo. Sin descartar, claro, sus vínculos de continuidad con el Grupo Moreira.

La irrupción de estas clases sociales el 4 de junio, deshizo esa fuerte relación riquelmista con las clases populares y trituró el poder de la robusta estructura clientelar liderada por Mario Cepeda, Rodrigo Fuentes y Shamir Fernández, entre otros.

¿Qué dicen los números respecto a esa participación electoral que alcanzó el 62%? Esta elección registró el mayor número de votantes en la historia de Torreón; 296 mil en números cerrados y una participación de 7% arriba de la media. Votaron cerca de 60 mil electores más que el promedio.

Las áreas del PAN, por ejemplo, promedian el 59.37% de participación y en esta elección alcanzaron un 68.84%, un aumento de cerca del 10%.

(Continuará mañana).







canekvin@prodigy.net.mx