“Zermeño adelante”

El periódico Vanguardia de Saltillo, publicó ayer una encuesta telefónica realizada del 27 de abril al 4 de mayo, en la cual, Jorge Zermeño (PAN) adelanta a Antonio Gutiérrez Jardón (PRI) y a Ignacio Corona (Morena).

Ante la pregunta: ¿Por cuál partido político tiene más probabilidades de votar para alcalde de Torreón?, los torreoneses respondieron: 46% PAN. 17% PRI y 7% Morena.

Esta respuesta tiene un correlato con la siguiente: ¿Cuál candidato tiene más posibilidades de obtener su voto? 70% Zermeño. 11% Gutiérrez Jardón y 4% Corona.

La comparación de ambas preguntas precisa una reflexión: La marca Zermeño pesa más que la de su partido: 46% vs 70%. El caso contrario ocurre con Gutiérrez (17% vs 11%) y Corona (7% vs 4%): En este caso, ambos esperan que sus respectivos partidos y la elección federal levanten sus candidaturas.

Más aún, la diferencia entre el PAN, Zermeño y sus contrincantes es abismal: Como partido, el PAN supera al PRI por 29 puntos y a Morena por 39. Y como candidato, Zermeño aventaja a Gutiérrez por 59 puntos y a Corona por 66.

La solidez de la marca Zermeño se hace presente de nuevo al contrastar su 46% (como político con mayor probabilidad de ser votado para la alcaldía), con la ventaja obtenida por el PAN en las candidaturas para presidente de la República (34%), Senadores (32%) y Diputados Federales (27%). Zermeño jalaría a los candidatos del PAN con un 52% de torreonenses de acuerdo con su reelección y una calificación aprobatoria de 7.18.

¿Dónde quedan PRI y Morena? Hoy, a 30 cuadras del desfile cargando la pérdida de la alcaldía, Senadurías y Diputaciones Federales (Distritos 5 y 6).

Por ello, es difícil imaginar cómo el PRI detendrá el retorno con venganza de las clases medias y altas torreonenses agraviadas por los resultados de la elección pasada; y cómo utilizará a un ex panista, Ignacio Corona, como candidato de Morena para restarle votos a Zermeño y ganar la contienda electoral, más allá del tornado morenista que redefinirá la geografía política del país.

canekvin@prodigy.net.mx