“Santo Clós en Coahuila (2)”

En torno al pino de navidad, continúan los niños-calefactos a la gubernatura de Coahuila, que piden su regalo a Santa Clós.

Abuelita: Y de arreglarse tu, Jericosito, Hildita y Enriquín con Ochoa y Osorio, ¿prometen apoyar a Miguelillo? ¿O, se harán loquillos? Y no me cuenten las muelas porque los conozco desde bebés.

Jericosito, Hildita y Enriquín (Hacen changuitos por detrás de su espalda y responden): ¡Claro que lo apoyaremos Tita, aunque sea lagunero!

Abuelita (enternecida): ¡Ay que lindos! Nomás la fama tienen. Y tu Miguelillo, ¿porqué tienes esa extraña sonrisa?

Miguelillo: Pensaba en la “levantada de candidatura” que daré el 1 de marzo… juar, juar, juar.Fríos, los niños-calefactos, lo miran en silencio.

Abuelita (conciliadora): ¿Qué le pedirá a Santa, mijo?

Miguelillo: Tranquila, Tita. Ya estamos arreglados.

Javi (interrumpe): Cierro los ojitos e imagino que Noel me traerá las 10,284 personas que me representarían en las casillas electorales. También, la estructura de comités territoriales en los 38 municipios. Y la buena voluntad de panistas y priístas enojados con “el moreirismo” que me acompañarían en mi aventura de “alta estatura moral”.

Luis Fernandín (grita enojado): ¡Abue! ¡Pregúntanos a nosotros! ¿O tus favoritos son ellos?

Abuelita: Para nada hijo. Los quiero por igual. Calma tu enojo, ¡por favor!

Luis Fernandín (indiferente): Yo le quiero pedir a Santa qué Isidro y Gerardo no se rajen en su promesa de apoyarme para obtener la candidatura. Además, quiero ese libro de autoayuda que me recomendaste: “Cómo manejar la Ira y los Caprichos en 9 Pasos”.

Chilín (grita emocionado): ¡Yo Abue! Yo quiero la varita mágica de Harry Potter, para pasar de la Obscuridad a la Luz, del Miedo a la Esperanza y de la Opacidad a la Transparencia, como imagino que lo hice en Saltillo.

Abuelita: ¿Y, tu Memín?

Memín (se sale por la tangente): Lo único que quiero es desear salud, amor y fortaleza a los lectores de esta columna, durante estas fiestas y el año por venir; y notificarles, que la misma regresará el 9 de enero de 2017.







canekvin@prodigy.net.mx