“9 Preguntas Inocentes”

1. ¿Por qué el PAN no completó el número de 3 mil 628 representantes de casilla para vigilar y levantar las pruebas que permitiesen impugnar la elección?

2. ¿Por qué el PAN insiste en descalificar el PREP cuando sabía que sus resultados son preliminares, informativos, no definitivos y sin carácter jurídico?

3. ¿Por qué los blanquiazules respingan por el Conteo Rápido que “estima el resultado de una elección a partir de los resultados de una muestra representativa de casillas, más no todas, por lo que tiene un margen de error”? Ellos sabían que si el resultado era cerrado, la Presidente Consejero tenía la facultad de no dar el nombre del candidato ganador. También conocían que el Conteo Rápido, tampoco es un resultado definitivo. Y no tiene efecto jurídico sobre la elección.

4. ¿Por qué en el momento del Cómputo Distrital que, al contrario del PREP y del Conteo Rápido, si determina los resultados de cada Distrito Electoral con un impacto jurídico definitivo, los panistas abandonaron el conteo, cuando estaba siendo cumplida su exigencia de contar voto por voto cada urna electoral? De esa manera, fueron contados, para la elección de Gobernador, el 92% de los paquetes electorales; el 98% para Diputados Locales y Alcaldes y el 100% para la Presidencia Municipal de Saltillo.

5. ¿Por qué no utilizaron ese momento para contrastar las actas que probaban su triunfo, como Memo lo asegura, con las vinculadas a los paquetes electorales?

6. ¿Por qué no permanecieron para levantar las pruebas que precisaran de manera flagrante el fraude electoral?

7. ¿Por qué, inmediato a este hecho, arreciaron su estrategia mediática, de redes sociales y de manifestaciones públicas para impugnar las elecciones y buscar su nulidad?

8. ¿Tiene un sustento jurídico sólido “la madre de todas las demandas” presentada por los panistas para demostrar el fraude electoral?

9. O, ¿su única preocupación es forzar una negociación política en Los Pinos, que anule las elecciones y fortalezca las aspiraciones de Ricardo Anaya a la candidatura panista en 2018?







