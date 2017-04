“Popochas y el Elector”

Sobre un raído tapete de Saltillo, están sentados en flor de loto, el Maestro Vidente Popochas y un elector, que bien pudiera ser usted, amable lector (a). Los envuelve el humo de una mezcla de incienso benjuí, canela y bergamota para limpiar energías negativas, aclarar las ideas e impulsar la auto superación.

El Maestro tira las cartas del tarot del Círculo Sagrado sobre el tapete y dice: “Eres todo confusión. ¿Qué te preocupa?”.

Elector: Estoy hecho camote, don Popochas. Ando como ido.

No carburo. Sudo frío. Se me olvidan las cosas. No duermo. Ni cuando me iba a casar andaba así.

Popochas (comprensivo): ¿Y?

Elector: Pues ahora si quiero votar, pero estoy confundido.

Popochas: Las barajas me dicen que estás bajo mucha presión. Te veo acorralado entre 2 ejércitos: el blanquiazul, de la honestidad valiente que lucha contra la corrupción e impunidad. y el tricolor, del pragmatismo realista que aboga por la seguridad pública y laboral del coahuilense.

Elector: Pues si, pero traen un desmadre. Hasta pareciera que no quieren que salgamos a votar.

Popochas: El desmadre aparece clarito en las cartas.

Elector: Explíqueme Maestro.

Popochas: Si pretendes aclarar tu mente, tienes que digerirte un millón 836 mil 948 spots en radio y televisión alusivos a las campañas de los partidos políticos que atormentarán tus sentidos durante 60 días. Es decir 30 mil 600 spots diarios. Mil 275 por hora. 21 cada minuto. Te recuerdo: hay 10 mil coahuilenses que buscan un puesto público en estas elecciones.

Elector: ¡En la madre!

Popochas: Luego tienes que soplarte la guerra sucia que emana desde cada cuartel de los candidatos a la gubernatura.

Esto incluye mutuos “encueramientos” traducidos en “periodicazos” o demandas ante la PGR o la FEPADE.

Elector: Eso también lo veo en las redes sociales donde se madrean, pero gacho.

Popochas: Si logras cruzar esta maraña de ruido abrumador que te hace andar como apendejado, quizá puedas encontrar propuestas, discernir y votar. Aunque las posibilidades de que te canses y los mandes a la chingada son iguales o más.







