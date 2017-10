“Mujer: La muerte por Racimos”

¿Por qué en México mueren las mujeres por racimos? Entre 2000 y 2015, han sido asesinadas 28 mil 710 mujeres. 5 por día. En 15 años, hubo un incremento del 85%; de mil 284 (2000) a 2 mil 383 (2015).

Sin embargo, no es posible definir cuántas de esas muertes califican como feminicidios por no haber datos en las instituciones pertinentes. El Sistema hace invisible la violencia de género. Y la burocratiza para no definirla como feminicidio pues, para serlo, la víctima debe cumplir 6 características: Presentar signos de violencia sexual; tener lesiones degradantes o mutilaciones en su cuerpo; haber sido sujeta a amenazas, violencia o acoso previo; haber existido relación de pareja, afectiva o de confianza con su asesino; haber encontrado su cuerpo expuesto o arrojado en un lugar público y haber estado incomunicada previamente a su asesinato.

No es sorpresa, por tanto, el sub registro de feminicidios en México; aún, contra el mandato de la Suprema Corte de Justicia que demanda investigar todo homicidio de mujer, en un inicio, con perspectiva de género. Es decir, cuando se presume que el atacante “considera a la mujer un objeto que puede poseerse, usarse y desecharse.” En 2015, el 94% de los homicidios contra mujeres, no fue registrado como feminicidios por falta de datos.

En Torreón, la Red de Mujeres de la Laguna registra 60 mujeres con violencia de género durante los últimos 2 años. Razón por la cual, ha solicitado una Alerta de Género ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; con el objeto de “minimizar la violencia y garantizar a la mujer el respeto de sus derechos”.

Según María Elena Morales, Secretaria de las Mujeres en Coahuila, hoy lunes 23 de octubre serán conocidos los resultados de dicha petición.

Si así fuera, será un pequeño pero gran logro, en un país y estado, modelados a imagen y semejanza del hombre. En los cuales, las mujeres mueren por racimos.







canekvin@prodigy.net.mx