“Maestro Popochas: ¡Santista! (1)”

Acudo a casa del Vidente Popochas para indagar el significado de este 6º campeonato para nuestro Santos Laguna. Llego, abro la puerta semiabierta y lo encuentro meditando en posición de flor de loto en la sala. Porta la camiseta del Campesinos Cataluña (1959) para probar su identificación histórica con el Santos Laguna. En su cabeza lleva un penacho verdiblanco regalado por Chakoka Aniko, lider moral y espiritual de la tribu Kikapú.

Me siento en flor de loto; abre los ojos y me espeta: “Te habías tardado. ¿Por qué no acudiste a mi, para enterarte con anticipación de la 6a corona de nuestro Santos?”

Yo: Perdón Iluminado, pero…

Popochas (molesto): Ni madres. Tu optaste por creer en la capacidad predictiva de “la perrita Frida”, de la llamada vidente Mohni o del empate existente entre la premiere de las películas de “Los Avengers” (2012, 2015 y 2018) o las elecciones federales (2001, 2012 y 2018) con la obtención de campeonatos santistas.

Yo (apenado): Discúlpeme, Maestro Intergaláctico…

Popochas: Tu eres mi ahijado de corazón. ¿O, no? ¿Estoy pintado? ¿O, qué?

Yo (arrrepentido): No volverá a ocurrir...

Popochas (condescendiente): Bien ahijado querido, sé porqué estás aquí. Empezamos.

Yo: Gracias Avatar.

Popochas: El significado del triunfo santista tiene varias aristas.

Yo: Bien.

Popochas: Te preguntarás, quién gana o pierde con este resultado. Gana el espíritu lagunero y su desquilibrado regionalismo. Triunfan también, Zermeño y Riquelme, quienes buscarán capitalizar el triunfo este 1º de julio para sus intereses partidistas.

Yo: De acuerdo.

Popochas: Pierde Peña Nieto, porque no podrá utilizar la derrota de su equipo para impulsar, ya no al desahuciado PpMid, sino las campañas de los 125 Ayuntamientos y 75 Diputados Locales en Estado de México.

Yo: ¿Quién más gana o pierde, Maestro, además de los políticos?

Popochas: Gana Alejandro Irarragori, presidente del Santos, quien demostró capacidad de reinvención y liderazgo para sacar a nuestro equipo del negro hoyo en el cual se encontraba.





Continuará.







