“El Maestro Popochas y Carlos Marx (1)”

En meditación profunda, levita el Maestro y Vidente Popochas. Su conciencia está dejando temporalmente su cuerpo físico en reposo y está utilizando su cuerpo astral de forma independiente. Sus 12 gatos lo observan en silencio.

Mientras las volutas del incienso de copal oaxaqueño lo acompañan en su visita a múltiples universos paralelos.

Días después, mientras degustábamos unas gorditas de La Pestaña, él me contaría de su encuentro con Carlos Marx en ese viaje astral.

“Lo vi feliz en su 200 aniversario de vida cósmica. Gordo, barbón, de pelo cano, tomaba cerveza en tarro de 1 litro, mientras reía a carcajadas con Engels, Proudhon, Feuerbach, Fourier y Hegel. Su risa apenas se escuchaba entre los cantos, bailes y gritos de Lenin, Rosa de Luxemburgo, Trostky, Emma Goldman Gramsci, Aleksandra Kolontái y Bakunin.

“Cuando me vió (continua el Vidente), se puso de píe, me saludó efusivamente con un abrazo de oso de Baviera y dos besos en las mejillas por aquella costumbre aprendida en París en 1843. Me llevó a un espacio aparte y me preguntó de sopetón:”

Marx: Díme Popochas, ¿cómo va todo en tu universo paralelo llamado Tierra?

Popochas: Algunas de tus predicciones se tornaron realidad.

Marx: ¿Cómo cuáles?

Popochas: El capitalismo es global -pensado por ti, como internacionalización de los mercados- y es más salvaje que durante la Revolución Industrial.

Marx: Scheiße (Mierda en alemán).

Popochas: La lucha de clases continúa, pero ampliada a temas como género, raza, etnicidad, religión, preferencia sexual o religiosa y medio ambiente.

Marx: ¿Y la clase obrera, motor de la revolución proletaria e instauradora del socialismo real?

Popochas: Todas las revoluciones del SXX inspiradas en tus ideas fracasaron, porque al triunfar edificaron castas de burócratas que reemplazaron a la burguesía y la nobleza; y terminaron por oprimir y explotar a la clase trabajadora. Con la caída del Muro de Berlín, el capitalismo salvaje, pero globalizado, regreso por sus fueros.

Marx: Arschloch (Hijo de…).





(Continuará)







