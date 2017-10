“Luis Fernando Salazar en 6 Frases”

1. Ante la inminente derrota jurídico-electoral del PAN en la Sala Superior del TRIFE, declaró: “Algunos de los Magistrados de esa Sala han asumido el papel de abogados del PRI. Este Tribunal tan claramente parcial no puede ser quien juzgue la próxima elección presidencial, ya que están demostrando que por presión del Presidente Peña, del Gobernador Moreira o incluso por su misma afiliación partidista, están pasando por alto el principio y valor de la democracia con tal de perpetrar un fraude electoral del que estamos siendo víctimas todos los coahuilenses” (03-10-17).

2. Ante el pronunciamiento de Jorge Zermeño para reelegirse en 2018 como alcalde de Torreón, expresó: “(A mi) me gustaría (también) ser alcalde de Torreón y participar en la contienda interna de mi partido” (02-09-2017).

3. Ante el nombramiento de Guillermo Anaya como candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, y no de su persona, acotó: “Confirmo lo que por mucho tiempo me negué a creer, que (en Ricardo Anaya) tenemos un dirigente traidor que piensa que el PAN es un lugar de apuestas donde también juega la mafia del poder” (17-01-2017).

4. Ante las acusaciones de haber obtenido dividendos millonarios al participar como intermediario de la venta de carbón, planteó: “Todo es falso, yo no he actuado como intermediario con ninguna promotora de carbón. No soy coyote. No estoy vinculado con ganancias y actos de coyotaje en la compra-venta de carbón” (06-09-2015).

5. Ante las imputaciones de Rodolfo Walss, ex regidor panista, quien le exigió aclarar el inexplicable origen de su riqueza, e incluso lo comparó con Javier Villarreal, ex secretario de Finanzas de Humberto Moreira, precisó: “No es necesario abrir todas las cartas, no me prestaré al juego de una persona bipolar” (13-03-2014).

6. Ante la demanda interpuesta ante la FEPADE por Tomasa Vives para demostrar que cuando fue delegado de la SEDESOL federal en Coahuila, Salazar aprovechó su cargo para desviar recursos del erario para su campaña proselitista (10-02-2012): En este caso, no dijo nada.







