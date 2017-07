“La Lista de Pendientes de Jorge Zermeño”

1. Mantener viva la percepción de que mi honestidad será suficiente para gobernar Torreón de manera exitosa.

2. Recordar que cuento con un sólido bono electoral para amarrar esa credibilidad ciudadana y asegurar mi reelección, pues superé a Riquelme por 32 mil 696 votos; a Mery por 26 mil 830; y a Memo por 18 mil 649.

3. Armar un Plan de Gobierno que genere confianza en mi gestión, a pesar de que pediré licencia en marzo de 2018 para buscar mi reelección. Nota al margen de este punto: Enfatizar mi talento como City Manager –administrador de la ciudad: pulirme en servicios públicos e imagen urbana. Repensar el nombramiento de un civil para dirigir la Dirección de Policía Municipal y reconsiderar el retiro de las fuerzas armadas. Las señales de Chihuahua y Tamaulipas no son buen augurio. Los malandros están al acecho y listos para regresar. Total, si tengo dificultades para administrar Torreón y regresa el crimen organizado, puedo culpar a Riquelme. La gente me creerá.

4. Decidir quién me sucederá como alcalde interino de marzo a julio de 2018.

5. Evitar que Memo me impida reelegirme y tome por asalto la candidatura a la alcaldía de Torreón en 2018. Nota al margen (con letra ilegible): Claro, en caso de que la nulidad no resulte.

6. Hablar con Luis Fernando para persuadirlo de buscar la Diputación Federal en 2018.Anotación al margen: Estará en chino mandarín, pero debo intentarlo.

7. Convencer a Marcelo Torres de que la ruta más exitosa para alcanzar la gubernatura, pasa primero por el Congreso Local, y luego por la Presidencia Municipal de Torreón en 2020.

8. Reflexionar si debería establecer una alianza estratégica con Marcelo, porqué Memo y Luis Fernando me han traicionado más de una vez. Anotación al margen: Tomaré la decisión, en función de quién sea el candidato de nuestro partido a la Presidencia en 2018. Si es Ricardo Anaya, pues Marcelo en lugar de Memo. Si fuera Rafael Moreno Valle, me persigno y baño con agua bendita y apechugo con Luis Fernando. Mi dulce Margarita no tiene opción.







