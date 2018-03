“Hoy en tu Día: Mujer”

“7 mujeres mueren, con dolo y violencia, cada día en México”.

“Como yo te he querido/ desengáñate/¡así no te querrán!...”

(Gustavo Adolfo Becquer:1836-1870)

“En los últimos 10 años han sido asesinadas más de 23 mil 800 mujeres en México”.

“La noche que me quieras será de plenilunio (Amado Nervo: 1870-1919).

“Asesinar a una mujer en México sale casi gratis: sólo el 10% de los casos ha recibido sentencia condenatoria”.

“La princesita está bella/ pues ya tiene el prendedor en que lucen/ con la estrella, verso, perla, pluma y flor” (Rubén Darío: 1867-1916)

“El 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o apuñalada”.

“Y no deberías haberme tentado/ A lo mejor es muy tarde para echarte atrás” (Alejandro Sanz: No soy una de esas).

“Los crímenes de género no se relacionan directamente con el aumento de violencia en el país.

Es una epidemia que no ha dado tregua a la mitad de la población que son mujeres”.

“La amaba/ pero tuve que matarla…” (Guns and Roses: I used to love her)

“De 46.5 millones de mujeres mexicanas mayores de 15 años, más de más de 30 millones han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida”.

“Ahorita te aclaro/ el tierno se fue/ Pienso en desnudarte/ y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda…” (Calibre 50: El tierno se fue).

“México cuenta con una tasa de 4.5 feminicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, solo por debajo de 2 de los países más peligrosos del mundo, El Salvador y Honduras”.

“Te compré ropa y bolsa de diseñador, unos lentes con brillantes incrustados, te puse pechos, te puse nalgas y una cintura dónde tenías llantas…”(Voz de Mando: Ahora resulta).

Habla la sociedad mexicana hecha a imagen y semejanza del hombre: “Te glorifico mujer para ponerte en un pedestal imaginario como objeto; o en tu rebeldía, te arrastro por la tierra para demostrarte mi poder. Te lo digo hoy, en tu día: mujer”.







