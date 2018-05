“Fraude Electoral Priista: Mitos y Realidades”

Mito: El PRI prepara un fraude electoral este 1º de​n​julio.

Realidad: Cierto. Empero, éste sólo será exitoso en una elección cerrada. Intentarlo con una diferencia de 15-20 puntos, por ejemplo, entre AMLO y PpMid, desnudaría al PRI y pondría en crisis la gobernabilidad del país.

Mito: Los priistas utilizarán cantidades descomunales de dinero para comprar votos y cerrar la elección.

Realidad: Sin duda. Lo harán porque están atemorizados ante una pesadilla real: las tendencias estadísticas dan como ganador a AMLO con mayoría de Diputados y Senadores; y con 8 de las 9 gubernaturas en juego.

Mito: Los priistas tienen un fondo de 400 mil millones de pesos. De los cuales, utilizarán 100 mil millones para “alquilar 10 millones de credenciales de elector (a 10 mil pesos cada una) para guardarlas hasta el 6 de julio; ésto, con el objeto de evitar el voto de esa misma cantidad de votantes...” y favorecer así, a sus Diputados, Senadores y la candidatura de PpMid -en ese orden (Índice Político: 04-05-2018).

Realidad: No hay fuente confiable para verificar la cantidad del fondo. Empero, el Gobierno Federal, los 14 gobernadores priistas y empresarios afines al tricolor, pudieran superar tal cifra para neutralizar esos millones de votos. Pero su éxito no sería masivo. Los militantes y simpatizantes de MORENA, apoyan a Andrés Manuel por razones no clientelares, sino por una sólida mezcla de enojo, indignación, dignidad y convicción atravesada por la exigencia de expulsar al PRI de Los Pinos.

La cortedad del tiempo sería otro factor en contra.

Mito: El PRI está preparando una Operación Pirámide para sustituir representantes de casillas por militantes priistas.

Además, ese 1º de julio implementará “casas amigas, acarreos, intimidación a votantes, compra de votos, compra de fotos de boletas electorales, ‘embarazo’, robo y quema de urnas”.





Realidad: Cierto.











