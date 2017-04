“¿Atásquese, Elector?”

En Coahuila las campañas sucias habitan el octavo círculo del infierno de Dante. Donde florecen el engaño y el fraude para manipular las más bajas pasiones del electorado, que en condiciones ideales definiría su voto de manera racional y ponderada.





“Y yo que me pelo por tenerte cerquita pa’ decirte al oído me gustas completito”.

Entre partidos políticos y candidatos independientes en Coahuila, hasta el más chimuelo masca riel. En esta entrega analizo el caso del PAN, Morena y los independientes, que ya construyeron una narrativa sobre su enemigo común: El Clan Moreira, que incluye a Rubén, Humberto y a sus familiares más cercanos. Y el peligro que se cierne con la continuidad de Miguel Riquelme. Los temas centrales son corrupción, impunidad y castigo.“Pongamos algo en claro; porque si nos besamos, los dos corremos riesgo que no nos detengamos.Con sentido profesional utilizan las redes sociales para agudizar sentimientos de odio y resentimiento contra el Clan Moreira y su intento de continuidad transexenal. Dada la desinformación del elector promedio, que abreva de las redes sociales para definir sus posturas políticas, los estrategas prenden fuego en pradera seca.“Después de (la elección) no aceptaré reclamos “Tu dices si nos vamos, o de plano le entramos.





Para ello, crean de manera estratégica tendencias virales mediante el uso de la desinformación, verdades a medias, noticias falsas y ciberataques. Éstos buscan manipular las neuro-emociones del elector para que vote por el PAN, Morena o Independientes. Ellos no intentan persuadir la inteligencia o capacidad de discernimiento del elector. Sólo pretenden ganar la elección “haiga sido como haiga sido”.Por ello, en la cantina de “La Democracia”, le cantan al elector con el grupo La Leyenda:





“Sabes a que le tiro si quieres ser mi (elector) amado, no te me rajes ni salgas con niñadas, porque yo estoy dispuesto a entregarme todo, así que si me quieres atáscate (ahora) que hay lodo”.









canekvin@prodigy.net.mx