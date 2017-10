Agonía: Entre Jadeos y Burlas

1er jadeo agónico y burla: Guillermo Anaya, líder del Frente por la Dignidad, tiene puestas sus últimas esperanzas, en la próxima resolución del INE, como respuesta a la queja 141 que generaría otro rebase en los gastos de campaña de Miguel Riquelme para anular las elecciones.

Anaya asegura: “no permitiremos que el TRIFE se burle de nuevo, alentado por la Presidencia de la República, y busque reducir los gastos de campaña de Riquelme”.

2o jadeo agónico y burla:

Mientras eso sucede, el Frente convoca hoy martes a una “magna demostración pacífica” en el Tribunal Electoral de Coahuila (TEC) en Saltillo.

Busca presionar a los 3 Magistrados, Valeriano Valdés, Elena Treviño y Ramón Guridi para que su dictamen sobre 13 denuncias pendientes esté apegado a derecho y notifique al TRIFE la nulidad del proceso electoral.

Memo subraya: “esa resolución irá al TRIFE que, insisto, no se atreverá a repetir la burla”.

3er jadeo agónico y burla:

Memo continua: “La concentración de hoy, es para que los Magistrados Locales no se burlen de la ciudadanía y digan; ‘todo eso que documentaron (en las 13 denuncias) no está acreditado, nadie lo vio, no está fundamentado’”.

Pregunta indiscreta: No meto las manos al fuego por el PRI o el PAN porque ambos cantan bien las rancheras del poder como fin en sí mismo. Pero interrogo: ¿Y si las 13 denuncias no están bien integradas y fundamentadas, más allá de lo sucedido en el proceso electoral?

¿Quién lo creerá, después de machacar la poca confiabilidad de las instituciones?

¿Insistirá Memo en quemar la Plaza Pública y mandar al IEC, al TEC, al TRIFE y a la Presidencia de la República a la chingada?

¿Quién responderá la pregunta ética sobre porqué manipular a los coahuilenses cuando Anaya sabía de sus mínimas posibilidades de victoria basadas en una “verdad” mediática pero no jurídica?

¿Qué sucederá con ese justificado fermento de indignación y descontento ciudadano? ¿Quién se hará responsable del mismo?

Al final: Entre jadeos agónicos; ¿quién será el burlador o el burlado? ¿O, quiénes los burlados?







canekvin@prodigy.net.mx