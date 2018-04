“AMLO: Entre el Pueblo y la Sociedad Civil”

Año 2021. Una reportera aproxima a AMLO, Presidente de México, sentado sólo en un área del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, y le espeta con actitud “millenial”: “Trabajo para Milenio y quiero entrevistarlo.

¿Algún problema?”

Andrés Manuel: Ninguno “jeñorita”, pero no se dilate, pues mi avión está por salir.

Reportera: ¿Por qué estos 3 primeros años, su gobierno ha estado distante de las Organizaciones de la Sociedad Civil?

AMLO: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil”.

R.: ¿Por qué?

AMLO: Porque la mayoría de sus integrantes son “fresas, fifís y conservadores”. Ellos no son pueblo; fuente de dignidad y encarnación de los valores más mexicanos.

R.: Entonces, ¿qué son ellos?

AMLO: También son mexicanos pero manipulados por grupos económicos.

R.: Deme un ejemplo.

AMLO: Ahí está ese “megasalinista” Claudio X. González, líder moral y financiero de “Mexicanos Primero”, quien en 2017 pidió al presidente Peña que “se robara la elección si fuera necesario para que yo no llegara a Los Pinos”.

R.: ¿Usted desprecia a esos mexicanos de clase media, media alta y alta, integrantes de la sociedad civil organizada?

AMLO: No “jeñorita”; “soy peje pero no lagarto” (jojojo). Ellos son diferentes a mi pueblo con el cual me conecto de corazón a corazón.

Entienda. Nosotros hablamos el mismo lenguaje. Apreciamos la simpleza de la vida: blanca o negra.

Nomás. Los 2 respiramos el mismo aire; y entendemos y asumimos nuestra lucha contra “la mafia en el poder”.

R.: ¿Le parece bien gobernar un México dividido?

AMLO: “Jerena, jeñorita”. Vea el apoyo multitudinario a mi Presidencia mostrado en todo el país para refrendar mi permanencia en el poder por 2 años más. Los divididos son ellos. Yo gobierno con “el pueblo, mi amo”.

R.: OMG, pues que “friki” es usted.

AMLO: ¿Perdón?

Los pasajeros del vuelo 999 a París, programado hace 9 horas; saldrá hasta las 8am del día de mañana. Gracias por volar con Aeroméxico.

AMLO escucha y piensa: “Pos’ ni modo, no llegaré a la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE en París”.











canekvin@prodigy.net.mx