Los viejos héroes del PAN

Ellos sí tenían ideología.

Hace años conocí a líderes del PAN que luchaban por la democracia como héroes sociales, porque el sistema de aquella época los aplastaba con su organización y con una gran variedad de fraudes democráticos; pero esos personajes resistían, luchaban, nunca transaban y además conservaban las raíces de su fundador Manuel Gómez Morín. Qué diferente a lo que sucede en la actualidad.

Recuerdo a personajes como Luis Hinojosa, Efraín Gonzalez Morfín, Gonzalo Guajardo, Pablo Emilio Madero, Francisco Calvi, José Ángel Conchello y un gran prócer, Manuel Clouthier, que acompañados de muchos otros conservaban su ideario socialcristiano y eran un verdadero ejemplo para la juventud. Yo, como estudiante de la preparatoria, llegué a admirar su honestidad intelectual.

Actualmente el PAN, el PRI y otros partidos han perdido su identidad y se dedican a la comercialización de la política, buscando fundamentalmente el poder y olvidando el concepto de patria y del pensamiento social.

Esto está sucediendo en todo el país y ahora el PAN y el PRD, que se supone es de izquierda, se están aliando contra el PRI, y el PRI, que se supone es un partido con historia popular, está siendo acompañado de grandes empresarios y de partidos hechizos que no tienen una verdadera identificación ideológica, pero que sí reciben recursos importantes del erario público.

Ojalá en Nuevo León se conserven las diferencias para justificar la democracia y se recuerde que el poder es un instrumento de servicio público no de interés personal. Concluyo señalando que, a pesar de mi experiencia, no entiendo lo que sucede en las diferentes transacciones y asociaciones subterráneas, y por esa razón la mayoría en nuestro país ya no creemos, racional e instintivamente, en los partidos políticos.