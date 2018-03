Vargas Llosa es un gran literato, pero...

En política no es experto, pues perdió.



Todos admiramos los libros de Mario Vargas Llosa, como Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, porque escribe muy bien, es Premio Nobel de Literatura y ahora goza de los beneficios del jet set europeo, debido a su relación con Isabel Preysler, la ex esposa de Julio Iglesias y otros que formaron parte de la nobleza social de España.

Todo eso está bien, pero nunca se le ha quitado “lo metiche” en diferentes elecciones, en varios países del mundo y aunque él fue candidato a la Presidencia de Perú, por una coalición llamada Frente Democrático, obtuvo muy pocos votos y perdió.

A pesar de eso no perdió las ganas, y lo hizo, de acusar a otros países, entre ellos a México, del que dijo era una “dictadura perfecta”, por el PRI en el poder; y de otros países habló muy mal de sus presidentes, interviniendo abiertamente en la política de esas naciones, sin saber olfatear la real politik, como diría Maquiavelo, que señala a la política como lo que puede ser, no lo que debe ser, pues nunca tendremos políticos perfectos, porque son seres humanos que como describió Balzac en La comedia humana: todos tenemos defectos y algunas virtudes.

Por lo anterior, sugiero que Mario Vargas Llosa se dedique a escribir y a vivir la buena vida del jet set europeo y que no se meta en asuntos que no entiende con propiedad, porque el descuento que ahora le hace a López Obrador, se lo podría haber hecho también a Winston Churchill, a Roosevelt, a Truman, o a Charles de Gaulle, pues como decía don Alfonso Martínez Domínguez: “en la política no hay ángeles o querubines”.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Un viejo refrán del box dice que los espectadores son de palo y no pueden meterse al ring.