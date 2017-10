“Doloroso recuerdo.”

La juventud impetuosa estaba harta del imperialismo de la política tutorial que caracterizaba nuestro país, por lo que de una asociación entre los jesuitas, los comunistas y los anarquistas nació el movimiento del 2 de octubre de 1968. Al suscrito le tocó vivir esa época y dialogué con jóvenes preparados con lecturas marxistas, de intelectuales franceses y alemanes y con la propaganda de Marcuse, quienes iniciaron un movimiento revolucionario.

En la UNAM, con los jóvenes que querían terminar con la dictadura de la política, nació ese movimiento que impulsaban los en aquella época líderes en la máxima casa de estudios. Se trataba de terminar con el totalitarismo y producir la oxigenación de la democracia y la igualdad. Por estas razones muchos murieron.

El 2 de octubre, seguramente por una serie de errores de juicio, el presidente Díaz Ordaz y el Ejército reprimieron la rebelión en Tlatelolco y murieron muchos jóvenes ilusionados con el cambio, lesionando también su integridad familiar. Así, la sangre desbordó el río de la esperanza.

Las fuerzas armadas, que están hechas para proteger al pueblo y no para lastimarlo, mataron la esperanza de la juventud, hecha inquietud y revolución, y con ello el gobierno perdió toda credibilidad. El cambio, que con gran entusiasmo esos jóvenes intentaban generar no se logró, porque en México no ha surgido todavía el despertar popular democrático que ellos impulsaron.

Recordamos ahora esa tragedia y aunque Reyes Heroles impulsó la reforma política, en la actualidad los partidos políticos se han apoderado de la conciencia popular, desbordando las ansias idealistas y utópicas que hicieron morir a tantos jóvenes que conocí y a quienes me integré hasta el momento de la violencia.

Un recuerdo de ellos es la mejor pieza memorial de su sacrificio.

Descartes: Pienso, luego existo… Murieron muchos y todavía no sé para qué.