Tatiana Clouthier y AMLO

“No entiendo por qué.”





Ahora resulta que el candidato de las mayorías, que es AMLO, está haciendo una serie de nominaciones raras que no se identifican con su ideología. El primer ejemplo fue su asociación con Alfonso Romo, empresario inteligente que todos conocemos, que le hizo el Programa de Desarrollo muy teórico, muy difícil de completar. Pero ahora resulta que nombró coordinadora de su campaña a Tatiana Clouthier y me pregunto por qué.

Resulta que esta dama, que es muy inteligente, es hija de un gran personaje que conocí y que siempre me inspiró libertad, democracia y todos los aspectos positivos del fenómeno político mexicano. Manuel era el hombre ideal para cambiar a este país, pero desgraciadamente murió, y una de sus hijas es Tatiana, que fue panista y quería ser alcaldesa de San Pedro Garza García y ahora es coordinadora de AMLO. Me llama la atención porque no hay identidad de pensamiento común.

AMLO, que fue un buen jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es un hombre que tiene una tendencia de izquierda, de tolerancia, y es atractivo, pero muy iluso, porque sus proyectos son difíciles de consolidar; pero la gente ya está aburrida de los partidos y asociaciones contra natura, como la del PAN y PRD. Además, los independientes difícilmente ganarán.

Por su parte, Tatiana viene del ideario de su papá, caracterizado por la influencia de la parte económica de derecha, porque su padre defendía la democracia, pero también era parte del fenómeno empresarial y era un hombre tan inteligente que logró abrir el proceso democrático, pero no produjo una ideología que pudiera combinar el ideario de AMLO con el ideario de Gómez Morín, y entonces empiezan los contrasentidos.

Yo pienso que AMLO hace asociaciones para luchar por la Presidencia y se olvida de que su única fuerza es ser un hombre honesto; que tiene una ideario social y una mística de perdón, no a los narcotraficantes, como lo han querido involucrar, sino a aquellos que se derivan de ellos, pues hay campesinos que están en la cárcel porque simplemente cultivaron amapola, planta que produce drogas que debían comercializarse y no usarse para la adicción. Por todo esto no es comprensible, para mí, que se haya nombrado a Tatiana Clouthier como coordinadora de la campaña de AMLO.

Ni modo, la política está cambiando y es difícil entenderla, pero debe conservarse la identidad de las personas, y con ello su fuerza conceptual.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Tatiana Clouthier y AMLO no piensan igual.

