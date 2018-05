Sobre los sueldos de los funcionarios

¿Son muchos o pocos?

Otra falacia que se ha hecho crónica en las campañas presidenciales es insistir en reducir los sueldos a los funcionarios públicos, como si eso evitara la corrupción. Craso error, según experiencias internacionales, por dos razones: la calidad del personal y porque los salarios “famélicos” son la mayor tentación para la corrupción.

Las experiencias en dos países diferentes geográficamente, como son Finlandia y Singapur, contradicen la demagogia de los candidatos a la Presidencia que hablan de reducir los salarios. Una cosa es el abuso y otra la justa retribución por un trabajo importante, que es el de la función pública, o el del quehacer del sistema educativo superior y básico.

En ambos países los maestros universitarios y básicos y los funcionarios tienen muy buenos salarios y son buenos funcionarios, por supuesto con algunas excepciones, y Singapur, donde la corrupción se castigaba con la muerte, actualmente tiene uno de los más altos niveles de vida del planeta.

En Finlandia, que tiene el mejor sistema educativo del mundo, los salarios también son muy elevados, lo que ayuda a lograr muy buena educación y además no tienen corrupción alguna, pues si alguna existiere el castigo no es solo físico, sino también el repudio de los ciudadanos, que no vuelven a saludar al que se corrompió.

En base a lo anterior, yo creo que sí hay funcionarios que ganan dinero de más, pero que la solución no está en la reducción, sino en la autoestima, la educación y en cursos de desarrollo humano como la mejor solución y no quitarles la vida como hacían en Singapur o cortarles las manos.

DESCARTES: Pienso, luego existo… El orgullo de ser funcionario aumenta la autoestima y reduce la corrupción.