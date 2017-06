¿Qué significa Alcalde, ¿Cómo Vamos??

“Tema poco comprensible.”





La democracia no es solo electoral, es crítica, participativa y solidaria, y por supuesto, los representantes electos por el pueblo tienen la confianza que da el voto y éste debe ser ejercido con claridad, eficiencia, transparencia y objetividad.

Sin embargo, durante los últimos años han nacido muchos organismos llamados independientes, que de independencia real no tienen mucho. Algunos se dedican a apoyar y a dar buenos consejos, y otros se dedican, por oficio, a criticar y a destruir la confianza ciudadana en sus representantes. Y a uno, hasta un nombre elegante le pusieron, que es Alcalde, ¿Cómo Vamos?, que no es más que la reiteración de la obligación de los alcaldes de dar información.

Muchos alcaldes de Nuevo León, entre ellos Mauricio, tienen razón cuando son un poco reacios a aceptar demasiadas observaciones, pues el hecho de que lo diga un observador cívico o empresarial, no quiere decir que el Gobierno siempre está equivocado y que los organismos cívicos siempre están en lo cierto.

No entiendo bien ese tema de Alcalde, ¿Cómo Vamos?, pero si gastamos tanto dinero en elegir a nuestros representantes, también deberé darles la participación solidaria y no solo la crítica contestataria de oficio, porque hay personajes que han vivido durante más de 30 años haciendo lo mismo: criticando, criticando y criticando, y como no hay juez de por medio, nunca sabremos si lo hicieron solo para sobrevivir administrativamente o si en realidad cumplieron una función de beneficio popular.

Por lo anterior propongo que se seleccione bien a los críticos, pues así como en las corridas de toros se selecciona bien al juez de plaza, pues no cualquiera entiende la tauromaquia, igual sucede con la administración pública.