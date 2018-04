La serpiente y la luciérnaga

Fábula aplicable a la cultura y a otras acciones.





Cuenta la leyenda, que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga; ésta huía rápido con miedo de la feroz depredadora, y la serpiente no desistía. Huyó un día, y ella no desistía, dos días y nada... En el tercer día, ya sin fuerzas la luciérnaga se detuvo y dijo a la serpiente: ¿Puedo hacerte tres preguntas?

-No acostumbro dar ese privilegio a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar.

-¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?

-No, contestó la serpiente...

-¿Yo te hice algún mal?

-No, volvió a responder.

-Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?

-Porque no soporto verte brillar…

Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? Sencillo, porque no soportan verte brillar. La envidia es el peor sentimiento que podemos padecer. Que envidien tus logros, tu éxito… que envidien verte brillar.

Cuando esto pase, no dejes de brillar; continúa siendo tú mismo, sigue dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo mejor, no permitas que te lastimen, no permitas que te hieran. Sigue brillando y no podrán tocarte… ¡porque tu luz seguirá intacta!

Esta fábula es aplicable en el mundo de la cultura, donde hay mucho celo personal, pero también en la ciencia y en la política, y me hace recordar mi entrevista con el doctor Henry Kissinger, que me dijo que entre las cualidades y defectos de los mexicanos estaba uno, que era como decía Spengler, el hombre es el lobo del hombre, el mexicano es el lobo del mexicano. Y aquí no se puede brillar porque las serpientes devoran a las luciérnagas. Ejemplo local y nacional.

DESCARTES: Pienso, luego existo...