La santidad en la política

“No hay ángeles ni querubines: Martínez Domínguez”.





Don Alfonso Martínez Domínguez fue un buen gobernador y era un hombre realista, formado desde las ligas inferiores de la política. No gozaba de una educación formal, pero tenía instinto, era inteligente y un avezado político que entendía el poder.

Me tocó colaborar con él y no olvido la respuesta que tenía para aquellos que se creían puros y santos y criticaban algunas decisiones radicales o parcialmente ilegales que don Alfonso tomaba para defender causas justas, pues él replicaba, con su natural ceño fruncido: “La política no está hecha por ángeles o querubines, sino por seres humanos con virtudes y defectos; lo que interesa en esta disciplina son los resultados, para el bien común”.

Esta anécdota tiene que ver con que muchos editorialistas están lamentando la salida del licenciado Elizondo, un personaje bien conocido en la comunidad y honesto. Sin embargo, tiene ambiciones políticas y una actitud aparentemente muy crítica y a veces incomprensiva para la gente que está ejerciendo el poder; por eso, su inmaculada trayectoria choca con la realidad de la política.

El Bronco ganó porque la gente estaba harta del PAN y del PRI y el licenciado Elizondo le prestó el 5% de la votos, y pienso que Jaime aceptó la alianza porque le permitía una sana comunicación con los empresarios y con un periódico de la localidad, pero no creo que el ex gobernador y miembro de muchos partidos políticos, haya sido la causa del triunfo y tampoco será la causa del fracaso, en caso de que éste suceda.

En esta Semana Santa pido a todos los creyentes que no incluyan a los políticos, porque ellos están en la sala de los arrepentidos, haciendo penitencia para obtener el perdón.