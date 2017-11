Desastre vial en San Pedro

“Extrañamos a Marcial”

Ayer me tocó compartir el desastre vial y urbano en que se ha convertido el que fue municipio modelo. Me refiero a que en la calle Lázaro Cárdenas, en su unión con San Patricio, chocó un carro con un camión de volteo y se paralizó el tráfico durante una hora, desde el hospital Zambrano Hellion hasta Lázaro Cárdenas. Me llamó la atención que no había ningún agente de Tránsito.

Eso no sucedía en otras épocas cuando Marcial, que conocía la ciudad, era el encargado de arreglar esos asuntos. Simplemente fue cesado y suplido por un general de buena fe, pero ignorante de las calles y de la forma en que los habitantes de ese municipio se manejan.

Ahora existe un descomunal crecimiento de San Pedro, pero su alcalde, que me parece un hombre creativo y eficiente, aprueba permisos, de construcciones que ya sobrepasaron el límite que una población puede tener, lo que nos están haciendo perder el buen recuerdo que teníamos de Mauricio Fernández.

Este marco es solo un ejemplo porque existen calles improvisadas, cargas viales que cambian, construcciones con permisos extraños, apartamentos que nadie habita y un desprecio al peatón y a las banquetas. Todo eso nos preocupa porque en un municipio de 100 mil habitantes, parecen caminar más de medio millón en ciertos momentos del día.

Ojalá que esta reflexión nos haga meditar sobre si muchos de esos edificios están habitados o simplemente son inversiones extrañas para cubrir impuestos, o tiendas que dan un servicio “de excelencia”, pero que dificultan la vida familiar en un área tan bella, rodeada de nuestras montañas y que se caracterizaba como un municipio modelo en el pasado.

Descartes: Pienso, luego existo… ¡Ah, cómo extrañamos a Marcial!