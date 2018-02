Salvador Alva, presidente del Tec de Monterrey, propone plan

Un solo olvido, lo social.

Dadas las importantes influencias que tiene el Itesm, su presidente Salvador Alva fue invitado a Davos, Suiza, a la asamblea donde se reúne la élite financiera y política y ahora de educación superior del mundo y ahí habló sobre la Cuarta Revolución Industrial, que originalmente planteó el fundador de los foros de Davos, Klaus Schwab.

Ahí, señaló: ahora tenemos que adaptarnos a la Cuarta Revolución Industrial, pues la primera fue la máquina de vapor, la segunda la electrónica, la tercera la de información y se le va a agregar una de inteligencia artificial, robótica, ciencia e innovación tecnológica.

Señaló que ofrecía al Tec como sede-centro en América Latina y estaban dispuestos a adaptar sus currículums a estos nuevos conceptos donde la biología, la física, la química se entrelazan; este hecho ya ha sido mencionado por otros autores, como el doctor Yacamán, que dio una conferencia en la UANL.

Por supuesto que las menciones de este personaje son muy valiosas, pero al inicio aplicables fundamentalmente en instituciones privadas, que tienen nexos con los grupos industriales y que permiten la asociación de la triple hélice, que con visión instaló el gobernador Natividad González Parás, incluyendo el PIIT, con grandes estructuras, pero que no han dado resultados en producción de patentes. Me preocupa que no hay en su texto algo aplicable a las universidades públicas y menos aún en aquellas de los estados pobres del país y que no se incluyó el tema de la gratuidad de la educación superior.

Descartes: pienso, luego existo… Ojalá volviera el doctor Rangel al Tec, pues ya había aprendido sobre la parte social.