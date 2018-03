Anaya está usando a Luis Donaldo

“Tocayo: hay que volar con tus alas y poco equipaje.”





Hace días apareció una fotografía en que el candidato sospechoso, sediento de poder, que destruyó la ideología del PAN y que ahora está en entredicho por una compra en donde se generan muchas suspicacias, puso a su lado a Luis Donaldo Colosio, en un discurso de precampaña y eso fue un acto perverso y mal intencionado.

Yo conocí a Luis Donaldo padre y a su familia, y eran personas auténticas y honestas; murió como un héroe en su lucha por reconquistarle la visión social a la política, lo que afectaba muchos intereses y desde chico conozco a su hijo, este joven que tiene mucho talento y que ha escogido ser candidato a diputado local por el partido de Dante Delgado.

En base a lo anterior Dante se lo prestó a Anaya, que es el candidato de ese Frente incomprensible entre el PAN y los partidos de izquierda y lo están utilizando para recordar la figura de un gran prohombre de la política nacional. Obviamente el joven no se da cuenta de la malicia que tienen esos políticos crónicos, enfermos de poder.

Yo creo en este muchacho porque debe haber heredado, a través del ADN, que no solo transmite las formas, sino también los pensamientos, según hechos bien documentados en la ciencia, los valores de su papá y la fuerza de su mamá, y es un excelente e idóneo personaje para ingresar y cambiar el mundo sórdido y tenebroso de la política mexicana.

Le sugiero a este joven que vuele solo y con poco equipaje, para que no tenga que sufrir los intereses y la malignidad de aquellos que ahora lo quieren usar para recordar el asesinato de su padre, que no debe ser utilizado, pues eso es profundamente personal y no puede estar sujeto a la manipulación del poder.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Hay que viajar solo y con poco equipaje.