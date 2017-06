La reelección de los alcaldes

“Con conveniencia o inconveniencia.”





Recientemente se ha discutido la ley electoral, que incluye la posible reelección de los alcaldes y la paridad de género, lo que no me parece inteligente, porque la mujer y el hombre deben tener igualdad de oportunidades, de acuerdo a su capacidad, no solamente al género; porque para gobernar se requiere experiencia y capacidad administrativa, y eso no tienen nada que ver con los cromosomas.

Siempre he pensado que los alcaldes tienen poco tiempo para gobernar y así tener éxito en la función pública. La nueva ley electoral permite que pidan permiso para contender, con lo que pierden mucho tiempo, pues dedican el mayor esfuerzo a su nueva campaña y eso rompe la continuidad que se requiere para gobernar bien.

En otros países del mundo, la reelección es una ratificación de la calidad del gobernante y no requiere la parafernalia de preparar, planear, nombrar jefes de campaña y gastar tiempo y esfuerzo, más aun cuando en nuestro país los alcaldes solo gobiernan tres años y eso es muy poco tiempo para dar continuidad a la obra pública.

Por esa y muchas otras razones, que son de sentido común, los alcaldes no deben pedir permiso, y la paridad debe ser no solo de género, sino de calidad y por supuesto igualdad de oportunidades, porque además siempre he pensado que la mujer es más inteligente que el hombre, y tiene sensibilidad y amplitud de visión, lo que le da mayor facilidad para entender el fenómeno social y comprender a sus gobernados.

Probablemente mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero en política existe método científico, y grandes mujeres han gobernado el mundo, aunque por tradición les dan menos oportunidades; basta como ejemplo mencionar: la Dama de Hierro inglesa Margaret Thatcher; la alemana Angela Merkel y hasta la reina Cleopatra. Pero dejemos las cosas en el área de la dialéctica y que gane el mejor argumento.