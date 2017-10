La reconstrucción

Destruir es fácil. Construir

es más difícil.

Pasado el sismo, empieza la tarea de reconstruir la vieja y ya obsoleta, en muchos aspectos, Ciudad de México, que requiere una remodelación total. Reconstruir edificios es simplemente hacer que, ahora sí, los ladrillos resistan los sismos por venir; pero remodelar y hacerla más funcional es una tarea muy compleja y requiere inteligencia y planeación.

Desde hace muchos años soy partidario de la idea de que se requiere una nueva capital que descentralice las funciones públicas federales y sea un ejemplo internacional de cómo hacerlo, pues el hacinamiento de edificios complica la vida urbana, o bien, y ya es imperativo, que la mayor parte de las secretarías abandonen los lugares peligrosos, desde el punto de vista de los temblores de tierra y de otros males que aquejan desde tiempos inmemoriales a la Ciudad de México y que complican su existencia.

Entre las secretarías que deben descentralizarse están las de Hacienda Pública, Comunicaciones y Transportes y también, de manera imperiosa y urgente, la de Educación Pública, pues en muchos países en los que se ha descentralizado la educación ha resultado un éxito, ya que se propicia la cultura regional y se desmenuzan las áreas por objetivos estratégicos, acabando con el lastre que actualmente arrastra esa dependencia.

Otra área en la que es imperativo este proceso es la de salud pública, porque existen enfermedades regionales que hay que atender específicamente y no nacionalmente, pues no es lo mismo la salud en Chiapas que en el noreste del país y los problemas de contaminación no son iguales en la Ciudad de México que en otras entidades de la nación.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Descentralizar es usar la inteligencia con absoluta razón.