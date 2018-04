¿Quién ganó el debate?

Algunas evaluaciones son incorrectas.

Resulta que algunos medios de comunicación, que obviamente están interesados, dijeron que Ricardo Anaya ganó el debate y yo no logré entender la fraseología de Anaya, ni sus críticas; solo una elocuencia que intenta persuadir, constantes ataques a AMLO y a Meade, y viejos y muy gastados planes y propuestas, que por haberse dicho tantas veces, pueden ser correctas o corregidas en el transcurso del tiempo.

Yo no soy partidario de nadie, porque todos están por debajo del nivel de algunos de los presidentes que he conocido a través del tiempo. Pero lo que no me gusta es que se manipule y se tergiversen los resultados, intentando ocultar que cuatro de los contendientes dedicaron la mayor parte de su tiempo, en el debate, a debilitar al puntero. Lo que vi en sus intervenciones fueron acusaciones y alegorías absurdas, por lo que no lo vi ganador.

Hay candidatos que quieren aprovechar la brecha que se ha creado con los gobiernos del PRI y del PAN, pues a pesar de gobernar durante muchos años no han resuelto los más importantes problemas del país, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Todos ellos promulgan alguna novedad y yo, ante la duda por sus intervenciones, pienso que este primer debate no cambió las tendencias, y que el puntero sigue siéndolo.

Como a mí solo me interesa mi México, y quiero que mi país progrese, no me interesan tanto los resultados del debate, lo que sí espero de las nuevas autoridades es un cambio que termine con la corrupción, la impunidad y el manipuleo que ahoga a este país, que tiene historia y una gran identidad cultural.

Descartes: Pienso, luego existo… El debate no sirvió para mucho; solo para hacer escándalo.