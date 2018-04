‘What happen with Trump?’

¿Qué le pasa a Trump?

Como estoy seguro que el presidente Trump no habla español, le pongo el título en inglés para llamar la atención a una alegoría verbal que señala lo que le está sucediendo al presidente del país más poderoso del mundo: la pérdida del sentido común, pues quiere militarizar la frontera entre nuestros países.

Quizá este personaje no ha leído la historia universal y menos la de México, y por supuesto no sabe que ya no estamos en guerra, pues fue en 1846, después de haberse quedado con Florida y Louisiana, que Estados Unidos declaró la guerra a México. Ahora quiere militarizar la frontera para evitar la llegada de mexicanos, que emigran hacia ese país.

La respuesta no se hizo esperar y nuestro Presidente, con dignidad, contestó. Con estilo diplomático y una fórmula muy elegante, le señaló que somos vecinos, lo que quizá se le había olvidado a Trump; que somos amigos, que compartimos frontera y que tenemos que utilizar la razón y no la fuerza para sobrevivir, pues en Estados Unidos hay más de 30 millones de personas de origen mexicano que trabajan, producen y generan riqueza en beneficio de ambos países.

En su afán armamentista y aparentando utilizar la negociación, militarizó la frontera con una orden ejecutiva e inquietó la paz que ha existido, desde 1846, entre nuestros países. Yo no sé si pueda apelar a la razón de un hombre que no ha leído historia y que no tiene mucho intelecto, pero lo que sí sé es que me dio mucho gusto la dignidad, la elegancia y la sobriedad de la respuesta del Presidente de México.

Bravo por el presidente Peña Nieto y ojalá Trump pueda entender razones y cambiar sus argumentos falaces y equívocos.

Descartes: Pienso, luego existo… Hay quienes no piensan, solo existen.