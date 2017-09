¿Qué le pasa a Mauricio?

Me refiero al mural del túnel.

Me considero amigo y admirador de Mauricio Fernández, porque es una persona libre, creativa y amante del arte, como lo fue su señora madre, y lo representa con una casa que es un extraordinario museo.

Mauricio, en sus ansias naturales de libertad, nos ha demostrado en múltiples ocasiones su amor al arte; por eso no entiendo el complejo mecanismo intelectual que lo llevó a autorizar un mural en el túnel, que no representa la finalidad estética o comunicativa que el arte tiene que buscar o producir.

No soy experto en las artes plásticas, pero he conocido los más grandes museos del mundo, y gracias a mi mujer, que se dedica a eso, he podido reconocer que el arte busca la belleza, la inspiración y la trascendencia, para impregnar con la forma, la conciencia de los seres humanos.

Por lo anterior reitero, no es comprensible el porqué mi diletante amigo, buen alcalde, aunque con desorden en el desarrollo urbano, autorizó un horrible mural en el túnel que comunica a Monterrey con San Pedro, en el que se plasmaron patéticas y espeluznantes figuras que no tienen ningún sentido plástico bello, sino que entran al capítulo de la esquizofrenia patológica plástica.

Pero además nos preguntamos: ¿Por qué nos sacrifica a los que pasamos por ahí todos los días? Los sampetrinos queremos seguir recordando su figura de gran alcalde, amante del arte y revolucionario en su creatividad política, no sediento de la patología pictórica que ese mural representa.

Como lo sigo admirando, le digo que la gente cambia, y ojalá que él cambie para ser mejor en su visión artística reconocida.

Descartes: Pienso, luego existo… El arte busca la belleza, no el averno y el instinto perverso.