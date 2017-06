Todos contra todos

Por favor, hay que educar.

En la actualidad parece haber una tendencia permanente de juzgar la actuación de personajes de distintos niveles de gobierno, con la idea de que se inicien procedimientos jurídicos que no llevan a ninguna parte, pues solo deterioran la imagen de las personas y de la opinión pública, que ahora piensa que, por errores administrativos, todos los funcionarios son corruptos.

Creo que hay que terminar con esa idea de que todo lo público es corrupto y todo lo privado es honesto; y ya basta, tanto del alarmismo periodístico en el que se confunden los errores administrativos con las responsabilidades penales, como de los errores de un sistema administrativo primitivo como el nuestro, que muchas veces no tienen nada que ver con la deshonestidad.

Ejemplo: se ha denunciado a 20 funcionarios de gobiernos anteriores y no se han podido documentar más que unos cuantos casos, lo que quiere decir que en un país de tercer mundo no se puede exigir una administración de primer mundo. Me consta que si el encargado de la tesorería no envía el dinero para pagar la nómina, tienes que sacar el recurso de otra parte, porque el pago del salario es obligación constitucional, según el artículo 123, y entonces se le acusa de diversos delitos, siendo solo una desviación de recursos para pagar lo más importante, que para los trabajadores es su salario.

Ojalá que evitemos desconfiar de lo público, porque nosotros elegimos a nuestros representantes para administrar el erario y si desconfiamos de todos, no se podrá tener confianza en nadie.