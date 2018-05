Propuesta de AMLO de la reforma educativa

“Buenas intenciones, nada concreto”





Resulta que en Oaxaca, que ha sido uno de los lugares más conflictivos en materia educativa, especialmente con el magisterio y de programas extraños que hizo este régimen en esa materia, se hicieron una serie de propuestas, por parte del candidato AMLO y de algunos de sus seguidores.

Es de llamar la atención esta postura de Morena, pues pienso que la reforma actual no tiene un fondo fundamental que promueva el núcleo de la formación magisterial como elemento básico, en lugar de la represión y la evaluación, que ya sabíamos es un mal planteamiento. Pero como todo en la política camina por el poder, algo se avanzó.

La nueva propuesta de AMLO tiene un punto positivo: le da calidad y respeto a la dignidad del maestro, que es ahí donde está el punto crucial para cualquier proyecto educativo nacional. Es decir, al maestro hay que prepararlo muy bien, como le hacen en Finlandia y en Singapur, que son primeros en el tema y además hay que respetarlos y regresarles la dignidad que tenían en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero también hay que simplificar e iniciar aprendiendo a leer y a escribir; a contar y a pensar; por supuesto a entender el inglés o el chino y a integrar la informática al sistema.

Estas reformas, que podría dirigir Moctezuma, que no tiene experiencia en el tema, no resuelven totalmente el problema, pero tienen un sentido común mejor que el que tuvo el régimen de Peña Nieto. Ojalá se discuta por los expertos, no por los políticos, y se integre en consecuencia.

DESCARTES: Pienso, luego existo… La educación es la base de la transformación social.