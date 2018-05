¿Presupuesto para promoción o para educación?

“Me da vergüenza que tiren dinero en difusión”





Ahora resulta que el anterior secretario de Educación, Aurelio Nuño, tuvo un sobregiro del gasto de comunicación social de la SEP de más de 2 mil setecientos por ciento y ese dinero no se utilizó en lo que es la base del sistema: la formación magisterial. Por razones políticas y de difusión de imagen personal, se despilfarran recursos que son elementales para el cambio que el país requiere.

Según estudios hechos en Finlandia, los maestros deben estar muy bien pagados y la educación familiar integrada al sistema. Pero en México el entonces secretario de Educación quería ser Presidente y gastó muchos recursos de la educación para su promoción política y ahora seguramente lo está haciendo para impulsar al PRI en la siguiente elección.

Recientemente se informó que nuevamente se habían impulsado presupuestos extraordinarios para la promoción educativa, es decir, para publicidad, los que seguramente se utilizarán para que el Partido Revolucionario Institucional continúe vigente, en lugar de dedicarlos al tema espiritual básico de la educación.

Yo sugiero, con todo respeto, a ese personaje que ocupó la SEP, que aunque muy inteligente y preparado en ciencias políticas, no lo es en educación y dejó ahí encargado a alguien que no sabe del tema y también subsecretarios que no conocen los proyectos, ni la operación del sistema y utilicen los recursos para la educación.

Ojalá dejen a un lado los conflictos políticos y piensen un poco en el espíritu de la nación, que como dijo Morelos, está en su esencia espiritual y educativa.

DESCARTES: Pienso, luego existo… En la jerarquía de valores, el tema más importante de este país es mejorar la educación.