“Ya párenle a sus enredos.”





Lo único que me da autoridad moral para opinar y regañar es la edad, y tengo muchos años de vivir y observar la política mexicana. Además, amo a mi país y siempre he pensado que la política es “cosa seria”, pues afecta a miles o millones de personas y no puede estar sujeta a valores inferiores como la burla, los intereses individuales, las megalomanías y los egoísmos. Todo eso debe evitarse en las estrategias para buscar el poder.

Apelo a los partidos políticos nacionales, que están jugando sin ideología alguna, al Instituto y a la Procuraduría Federal Electoral para que cumplan y justifiquen su enorme salario en beneficio de la nación. Lo mismo le hago extensivo al Instituto Estatal Electoral y a los órganos del Poder Judicial correspondientes.

Mi comentario también incluye al Congreso y por supuesto también al gobernador y a todos los miembros de su Gabinete, que ya deben dejar de “jugar a las canicas” y de utilizar comentarios burdos y tontos, sobre un tema tan importante.

Hago extensiva a los medios de comunicación esta llamada de atención, así como a las mentirosas redes sociales que, con la excusa del anonimato, se burlan hasta de su propia progenitora y hacen escarnio de todos y de todo, y por favor, recuperen la razón y si no pueden, dedíquense a otra cosa, porque el arte-ciencia de gobernar es cosa muy seria y así debe ser considerada, tanto por los partidos como por los independientes, si es que la independencia total existe.

No convirtamos a México en el hazmerreír mundial y recordemos nuestra gran identidad histórica nacional.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Dicen que el que se enoja, pierde.