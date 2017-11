Un tema complejo moralmente.

Durante muchos años se ha discutido la temática de la pena de muerte como elemento punitivo en caso de delitos graves y sobre todo de crímenes cometidos con crueldad y bajo la indefensión de las víctimas.

Recientemente en una prisión de Huntsville, Texas, ejecutaron al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, quien fue condenado a la pena de muerte hace más de veinte años porque violó y asesinó a una joven de 16 años, quien era su prima. Texas es de los pocos lugares de los Estados Unidos que imponen esa pena y la ejecutan, y la posición de los países occidentales, incluyendo a México y de todos los demás de este continente, es estar en contra de esa condena que lesiona los principios básicos de la dignidad humana y la salvaguarda natural de la vida como elemento que no está al arbitrio de otros seres humanos.

La pena de muerte se ha discutido desde hace miles de años y ha quedado siempre bajo criterios religiosos y no jurídicos. En México no hay pena de muerte y aunque mucha gente la ha solicitado, los juristas expertos en el tema reconocen que no hay elementos del derecho natural para su aplicación y que todavía está en entredicho la posibilidad de que sean patologías mentales las que inducen al crimen violento.

Creo que si Dios nos dio la vida o el hálito vital biológico, no debemos ni merecemos ser jueces que tomemos la decisión de retirar la vida a los demás, porque en estos casos no queremos apelar a los principios de nobleza y de perdón automático, pero sí debemos buscar en la ciencia las razones del porqué suceden esos hechos, y con método, no con pasión, tratar de explicarlo y evitarlo.

DESCARTES: Pienso, luego existo… La pena de muerte es una contradicción a la vida.