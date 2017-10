Una oscura visión de las elecciones

Las del 2018.

No soy adivino ni politólogo, y al igual que millones de mexicanos estoy confundido respecto a lo que va a suceder en las elecciones del próximo año, incluyendo las federales, estatales y municipales, ni con los llamados candidatos independientes. Tampoco sé, porque eso se maneja de forma muy oscura, cómo se utilizarán los recursos financieros, que debe ser en forma concreta, precisa y transparente, pues las del Estado de México no son un buen ejemplo.

Además, no estoy seguro de que las encuestas actuales, que están a favor de López Obrador, vayan a ser congruentes con las siguientes, para asegurar que el eterno candidato al fin se encuentre con la gloria del poder y llegue al puesto que siempre ha deseado.

En el PRI no les creo a los que dicen que está asegurada la candidatura del secretario de Hacienda, porque en la política, según la experiencia, se envía un mecanismo distractor como es el caso de Meade y luego aparece el amigo del Presidente.

En el caso del PRD, no espero nada y respecto al PAN estoy seguro de que “el niño maravilla”, que para algunos panistas es el ideal, no logrará lo que en política nunca sucede, o sea, lo que mejor conviene, pues en el arte-ciencia de la política, lo que triunfa nunca es lo esperado y como lo anticipado no es Margarita Zavala sino el licenciado Anaya, algo raro va a ocurrir.

En cuanto a los independientes, creo que será un experimento interesante, pero no veo fácil que se repita el caso Nuevo León, en el que influyeron tanto las redes sociales como el hastío y la fatiga política, permitiendo un cambio tan radical. Pero bueno, la verdad, como pueden darse cuenta los que lean este artículo, es que “yo solo sé que en política no sé nada”.

DESCARTES: Pienso, luego existo…

La moneda está en el aire, a ver quién la captura.