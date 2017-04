La renuncia de Elizondo

“¿Abandona el barco o se busca uno nuevo?”





Es difícil para mí analizar al licenciado Fernando, porque conozco sus antecedentes y además percibo en él una sensación egocéntrica y una incansable búsqueda del poder. Esa dicotomía me dificulta comprender por qué renunció sin declarar que abandonaría toda ilusión.

Su renuncia se vislumbraba, porque su trayectoria en el Gobierno no se notaba, en el marco del ámbito de gobernar que tienen El Bronco y Manuel González, y no es fácil comprender sus declaraciones, pues señalan que renunció porque ya terminó sus encomiendas y otras acciones que le encargó el gobernante y que deja la Tesorería muy bien consolidada.

No obstante todo eso, tengo grandes dudas, porque para la trayectoria de un hombre honesto, a quien le interesa su país, no se justifican esas declaraciones, en las que parece que no hay franqueza, pues debería haber dicho que no estaba contento con las actitudes del gobernador y de su gente, y que como él tiene una gran capacidad para criticar y quiere que todos sean como él cree que deben ser, no toleró los tropiezos del Gobierno actual.

Por el contrario, dice que se va muy contento, y que el gobernador también está contento porque cumplió, pero al final se observa que él no apagó las luces de su futuro, pues mencionó que seguirá pujando por el poder y que aceptaría puestos públicos.

Esas actitudes parecen más bien una mascarada, a las que nos tienen muy acostumbrados tanto el PRI como el PAN, y no habla muy bien de un hombre que, si bien está buscando siempre el poder y está muy ligado al sector empresarial, tiene una trayectoria bien reconocida por la comunidad. Ojalá que él mismo aclare su angustia existencial y le vaya bien en su lucha por encontrar la verdad.