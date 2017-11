Para evitar la mortalidad injusta

“Todos tenemos que morir, pero a tiempo.”





Me refiero a que en épocas recientes se le ha dado mucha importancia, y con justa razón, a que en México más de 20 por cada 100 mil habitantes mueren por causa de la violencia y el crimen organizado, y el presidente Trump denunció lo que él llama “la epidemia de opiáceos”, que parece estar invadiendo a los EU y fundamentalmente la parte noreste de ese país, que es donde se reúnen los intelectuales y los científicos en busca de la verdad, de lo cual los americanos están muy orgullosos, usando siempre como ejemplo la que llaman la mejor universidad del mundo, la Universidad de Harvard, para mostrar sus avances en el campo del intelecto.

Revisando las enfermedades que son previsibles y que representan una verdadera epidemia, ligada casi siempre a la falta de poder adquisitivo, me doy cuenta de que las cifras que me asustan sobre las muertes cometidas por el crimen organizado son muy bajas si se comparan con otros lugares.

También al analizar esos datos veo que el número de muertes no tiene comparación con las que pueden ser previsibles, si los países desarrollados, que se comprometieron hace muchos años a destinar una parte de su presupuesto para estos apoyos, lo hacen. Me refiero a que la malaria mata millones de seres humanos y bastan algunos votos en las Naciones Unidas para corregirla e igual sucede con las infecciones derivadas de la tuberculosis, que están aumentando inexorablemente, y no olvidemos las derivadas del sida, que matan más de 1.5 millones de personas al año, que pudieran no morir.

De igual manera, las provocadas por accidentes de tránsito, o mal uso de medicamentos que, según autores muy distinguidos, es la tercera causa de muerte, después de las afecciones cardiacas o cancerosas y la diabetes, que bien tratada permite la supervivencia, representan mucho más un problema de salud pública, que el narcotráfico y las adicciones.

Todos los días se publican en la prensa, la televisión y en la redes sociales los muertos por violencia y los conflictos entre la Policía y el Ejército y los organismos criminales, pero no nos acordamos de que con mucho menos presupuesto se puede evitar la pérdida de millones de vidas, que no se justifica, en una sociedad que se precia de ser evolucionada desde el punto de vista de la salud pública.

Descartes: Pienso, luego existo… El crimen organizado existe, pero también hay muchas enfermedades que pueden prevenirse fácilmente.

