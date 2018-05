El México nuevo se debe planear con novedades

Debe ser otro





Yo quiero mucho a Ildefonso Guajardo y también reconozco su trabajo en el Tratado de Libre Comercio y en el nuevo Tratado de Asociación Transpacífico, pero no coincido totalmente con el optimismo de él y del resto de los negociadores, por una razón instintiva que me da mi edad y mi historia; que es que México no puede estar sujeto a influencias puramente internacionales. De un solo país.

Nuestro país ha cambiado y entiendo a mis amigos que lo quieren adaptar a las más nuevas prácticas del libre comercio y con ello abrir nuevos e importantes mercados a nuestros productos, sobre todo en el oriente, pero tienen que ser inteligentes y pensar que estamos viviendo un mundo distinto al que ellos vivieron de jóvenes, por lo que deben de ser muy cuidadosos y orientar los términos y el rumbo del Tratado para que realmente beneficie a la economía de nuestro país.

Este cambio en el comercio y en la forma de producción en México se está dando también por todo el mundo, por lo que nuestros negociadores, antes de que se vayan, tienen que planear algo bueno, distinto, alterno, que haga competitivo a nuestro país.

México tiene una enorme capacidad de diversificación, lo que se debe aprovechar y recordando el pensamiento del gran historiador Toynbee, de que los países deben modificar sus circunstancias conforme el tiempo, este Tratado nos debe abrir la puerta a otras economías del mundo, para que México deje de ser dependiente solamente de los Estados Unidos. Solo así seremos realmente un país independiente.

Descartes: Pienso, luego existo… El Presidente actual ha hecho cosas buenas, como en energía. Por favor: adáptenlas a la nueva realidad.