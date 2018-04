Vamos a extrañar a Mauricio

“Pero ahí viene Miguel Treviño: la novedad”

Siempre he admirado a Mauricio Fernández, aunque se equivoque, porque es original y no recibe línea de nadie. El municipio de mejor ingreso per cápita del país estuvo en sus manos y si bien tuvo errores en la planeación urbana y en el desarrollo vial, tuvo muchos aciertos sobre todo en el ámbito cultural, que no le fueron comprendidos. La seguridad mejoró al principio y después está todavía en entredicho.

Sin embargo, las cosas cambiaron porque él ya no quiso ser alcalde y entonces llega una candidata, que es panista de extirpe, lo que la hace admirable, pero que no tiene experiencia en el arte-ciencia de administrar un municipio que tiene serios problemas de desarrollo urbano, una vialidad congestionada y además regresó la inseguridad, aunque la mantengan en secreto. Esto último me lo ha hecho saber quien conoce bien el municipio, mi amigo Marcial Herrera, que fue jefe de Seguridad y lo hizo muy bien en su momento.

Marcial me dice que ahora en San Pedro las cosas están muy delicadas y que por eso está haciendo campaña en favor de Miguel Treviño, porque representa una nueva esperanza, pues es alguien joven, que además no tiene cola que le pisen, conoce al municipio, y todos los que ahí vivimos lo conocemos muy bien a él; y a mí me trató con respeto, a pesar de disentir de sus ideas. Eso habla de que tiene una mente amplia, lo que es imperativo para gobernar.

De la otra candidata, Rebeca Clouthier, no conozco mucho. Sólo sé y admiré mucho a su padre y conozco sus embates verbales y su adorado panismo, que demostró ahora en la visita del “experto jurisconsulto en asuntos internacionales”, Ricardo Anaya, quien dio una conferencia para el club de economistas, no para el pueblo, y se fue sin luces esplendorosas, pues no convenció a la gente, que quiere seguridad.

Yo creo que esta es una buena oportunidad para San Pedro, de cambiar, porque no toda la vida debe ser la perla del PAN; pues esta perla ya se puso de color sepia y ahora se requiere un independiente, que todos conocemos y que es honesto, combativo, y si además lo va a acompañar en la Seguridad Pública nuestro amigo Marcial, que sí conoce, reitero, el tema, estaremos más tranquilos y más contentos de vivir en este antes plácido y ahora complejo municipio.

Descartes: Pienso, luego existo… Lo único que no cambia es el cambio. Hay que cambiar en San Pedro.

