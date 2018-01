¿Quién le entiende a Mauricio Fernández?

“Es un personaje creativo y propositivo.”





Ahora resulta que Mauricio no quiere participar en la elección, como dijo primero, aunque posteriormente señaló que si era por línea directa sí lo haría, pero que no quería generar diferencias y tampoco producir desuniones dentro de su partido. Esto, que parece muy sabio, me produce una enorme confusión.

Como lo señalé en artículos anteriores, Mauricio ha hecho cosas muy buenas por San Pedro y también ha tenido errores, como ser humano que es, y sobre todo por sus características creativas y de que no sigue las corrientes convencionales.

En lo particular le tengo estima y me gustaría que terminara todos esos proyectos que tiene pendientes o que los iniciara, dejándoles muy encaminados.

Por eso le pido que medite y que haga a un lado su sensibilidad política y participe; y si los miembros del PAN quieren que él siga, pues que continúe y termine sus proyectos, y si los panistas no quieren que siga, que renuncie y los deje para el siguiente; pero no puede dejar de competir, pues él nunca se ha quedado callado ante algo que no le parece correcto. Ese no es el estilo del Mauricio que yo conozco desde hace muchos años.

Espero que Mauricio, así como ha cambiado varias veces de opinión, lo pueda volver a hacer y permita que la democracia funcione. Si los miembros de su partido quieren que sea, que los obedezca, y si no quieren, que también los obedezca. Esa es la democracia más sana: escuchar las mayorías, aunque a veces, como decía Churchill, éstas no tienen la razón. Ese es el método menos malo para gobernar.

DESCARTES: Pienso, luego existo… En la vida lo importante no solo es hacer el bien, sino cumplir con tu responsabilidad.