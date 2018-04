Para algo se inventaron las matemáticas

“Úsenlas para evaluar a las alcaldías.”





Dicen que la dinastía Chang en el año 1600 a. C. fue la primera que escribió números en los caparazones de las tortugas. Aunque los árabes señalan que ellos inventaron los números, las verdaderas matemáticas fueron resumidas en el teorema de Pitágoras, y descritas por el inglés George Boole hace más de 150 años. Por supuesto que desde entonces son buenas para evitar interpretaciones y aclarar en forma numérica.

Valga esta introducción para no entender por qué la plataforma “Cómo vamos, Nuevo León” no utiliza esa vieja fórmula para dar a conocer datos reales y concretos y no meterle el sabor político o la interpretación interesada en forma personal a determinada evaluación. Lo anterior lo señalo porque me llamó la atención que en esa plataforma se manejan términos como meta y luego apenitas y luego irregulares y luego retrocesos y luego efectivos y luego turbios. Todos ellos muy bellos gramaticalmente, pero pésimos para medir cosas.

Al revisaar en diferentes medios de comunicación los resultados de las alcaldías del AMM encontré datos muy confusos y difíciles de comprender, pues en algunos medios se dice que Monterrey, Guadalupe, San Pedro y Escobedo están bien y Santa Catarina y Apodaca están muy mal. En otros medios se comenta que ha habido avances importantes en Guadalupe, mientras que en las finanzas San Pedro saca siempre el primer lugar.

Yo, que tengo formación metodológica científica creo en las matemáticas y las uso para todas mis opiniones y evaluaciones y les pido a los organismos que en su derecho critican al Gobierno, que recuerden que si no quieren a los chinos, por lo menos se acuerden que los mayas inventaron el 0 y que Pitágoras describió su famoso teorema y que ahora con las computadoras y la inteligencia artificial no es necesario usar el ábaco, o como cuando éramos niños, contar con los dedos, sino que ahora esas horribles máquinas, que no saben sentir pero sí saben pensar, nos resuelven rápidamente todas las expresiones numéricas y que estando en la época de la cibernética ya no tenemos que escudriñar a Don Quijote de la Mancha para encontrar forma de decir la verdad, expresándola fácil en números y no en palabras.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Por favor usen los números y no solo sus intereses políticos.

