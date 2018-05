Margarita Zavala, la política y los EU

“Una gran dama con elegancia y realismo.”





En México todavía existe el machismo y es muy difícil que los hombres voten por las mujeres, aún siendo ésta un gran personaje, como es el caso de Margarita Zavala, que fue la única buena consejera que tuvo Felipe Calderón. Yo me siento orgulloso, como mexicano, de esa gran dama, que tuvo la dignidad de saber que no tenía opciones.

Queda entonces la elección entre Anaya, López Obrador y José Antonio Meade, así como nuestro gobernador con licencia. De estos cuatro el pueblo elegirá el que crea mejor para México. Ojalá no nos equivoquemos.

La política mexicana tiene características especiales porque su identidad cultural, histórica, es diferente a la de otros países que tienen más antigüedad en el arte de elegir a sus gobernantes y le dan valor a lo verdaderamente importante en el arte-ciencia de gobernar, que es la administración, que debe hacerse de acuerdo a las costumbres. No es igual Suiza que Francia, o que España, porque los países tienen raíces y tradiciones distintas.

Si bien la democracia, dicen, nació con mucha sobriedad y organización en los EU, esta fórmula se viene utilizando desde la época de los griegos y ya los grandes pensadores de esa época decían que había que gobernar por el pueblo y para el pueblo, y así ha evolucionado hasta llegar a la encrucijada de aceptar que la democracia norteamericana es la mejor.

Esto último, como dijimos en el artículo anterior, está en entredicho porque un grupo de fundamentalistas, racistas y clase media poco preparada, eligió a un presidente que es empresario, pero que no tiene la visión humanista para gobernar. Lo anterior lo está demostrando con todos los fracasos y contrasentidos de sus decisiones.

Yo espero que los EU, que es un gran país con pensadores, intelectuales y filósofos, pueda corregir estos rumbos que me parecen inciertos y en la siguiente elección rectifique esta elección en donde no hay que saber solo administrar negocios, sino saber gobernar, pensar, sentir y amar a su patria. Ojalá los americanos nos vuelvan a poner ejemplo, no solo de un gran país económicamente poderoso, sino también conceptual y filosóficamente estable.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Qué pena que los americanos nos dieron este mal ejemplo en donde los que no estudian eligieron a Trump.

luisetodd@yahoo.com