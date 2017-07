La Ley Electoral

Debemos aprender de la dialéctica.





Me puse a estudiar las diferencias que hay en el proceso para aprobar la nueva Ley Electoral, y quizás hay incomprensión, por eso el gobernador la rechaza y porque así lo cree conveniente. Recuerdo a mis maestros hegelianos de dialéctica, que me enseñaron que por más diferencias que haya se pueden lograr acuerdos cuando hay comprensión de la opinión del otro.

Revisé el tema y encuentro que hay problemas para aprobar la reelección, pero también hay cosas que pueden producir resultados positivos para la filosofía política del estado. Me llamó la atención que si bien al principio se tiene temor a las diputaciones plurinominales, recuerdo que el maestro Reyes Heroles decía que era una manera de abrir más las opiniones democráticas con diferentes formas de pensar, y que los plurinominales eran una especie de amortiguador ideológico, porque retiraban los monopolios bipartidistas que existían en aquella época.

Por mi experiencia llegué a la conclusión de que quizás sería bueno que las partes disidentes se reunieran en un lugar tranquilo, y que tanto el Ejecutivo, que quiere a su estado, como los diputados, que entienden la dialéctica de la contradicción, aceptaran algunas cosas lógicas como las plurinominales y los procesos de reelección, ya que es muy difícil gobernar solo 3 años. Y que la Comisión Estatal cumpliera su función, no de decisión, sino de conciliación, para que en una reunión cerrada se concluyera lo mejor, no para los partidos, sino para un entidad que está aprendiendo, igual que el país, a ser democrática, y que se recordara que Nuevo León siempre ha sido pionero de la razón y no del conflicto.

Apelo a la buena fe, que es la base de cualquier arreglo.