José Luis Cuevas

“De los mejores dibujantes que he conocido (Picasso).”





José Luis fue un amigo generoso, que en su juventud, logró romper el aislamiento que el excelso muralismo mexicano había creado; fue capaz de polemizar con Siqueiros y a través de su manifiesto La Cortina del Nopal abrió la puerta a los jóvenes en las artes plásticas.

Cuando ocupé la Subsecretaría de Educación Superior en la Ciudad de México, yo ya era conocido, pero José Luis me abrió las puertas de su casa y me presentó con los grandes intelectuales mexicanos de aquella época y con personalidades que me fueron mostrando el horizonte de la cultura en nuestro país.

Gracias a él, que celebraba sus cumpleaños en mi casa, mi esposa Elvira y yo conocimos a García Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Benítez y a otros intelectuales y artistas de ese tiempo, porque José Luis no solo era un buen dibujante, como lo calificó Picasso y lo reconocieron en la Academia Nacional en Francia sino que era un buen escritor, muy amigo de Jorge Luis Borges, y en sus escritos narcisistas se burlaba de él mismo y de todo lo que le parecía contradictorio. Anguiano y Soriano lo estimaban mucho, pero el maestro Tamayo no aceptaba el humor irónico de nuestro amigo.

Me invitó a hablar en su nombre en la inauguración de su efigie en el Museo de Cera y me pidió que fuera su orador cuando la Universidad Veracruzana le entregó un doctorado Honoris Causa; recuerdo también cuando el huracán Gilberto, Elvira le habló y el maestro llegó en 24 horas, para crear la obra La Tormenta, con la que se recolectaron fondos para los damnificados. Años después donó una escultura para el Paseo Santa Lucía, junto con su esposa Beatriz, y recibió un homenaje de parte del Estado. Su generosidad fue siempre manifiesta.

Ahora ya se nos fue a otro cosmos. Y como decimos en Monterrey: “José Luis, al rato nos vemos”.