La Independencia de México: ¿cuál?

“Tenemos que volver a empezar”





Hoy amanecí de mal humor, porque sigo pensando en la tragedia de Juchitán y en la pésima coordinación del Gobierno Federal para atender esa población; pero me encuentro que estamos festejando la Independencia de México y me pregunto:

¿ Cuál independencia tuvimos, si después del movimiento libertario nuestro Producto Interno Bruto bajó a la mitad del que teníamos en la Colonia y después tuvimos 3 años de Guerra de Reforma? Posteriormente, con Porfirio Díaz, nuestro peso estaba a la par del dólar y ahora hemos sufrido tres ajustes de la moneda y continuas devaluaciones.

Cuál independencia tenemos si a mí me consta, porque lo escuché, que el presidente Zedillo, desde que era secretario de Educación y quería tomar alguna acción, le preguntaba a sus asesores “¿qué pensarán los Estados Unidos de esto?”, recordando quizás, que posterior a la independencia nos quitaron, por diferencias internas, la mitad del territorio y no nos quitaron más porque no quisieron; consta en la historia.

Cuál independencia tenemos si en febrero de 1995 Clinton tuvo que salvarnos en un acto generoso y paternal, de la tremenda devaluación al final del régimen del presidente Salinas.

¿En realidad tenemos independencia económica?, porque México solo produce 120 patentes al año, mientras que Estados Unidos tiene más de 30 mil patentes y nos usa como país maquilador, con la excusa de la innovación y la tecnología trasnacional. Eso nos coloca siempre en una posición de desventaja, que se ejemplifica en la época actual.

Me refiero a que si bien nuestro Presidente quiere conservar la forma y la aparente dignidad en el Tratado de Libre Comercio, la verdad es que tiene que congraciarse con el nefasto Trump y para muestra basta señalar que la expulsión del embajador de Corea del Norte era innecesaria y nos mete en un conflicto al que no estábamos invitados, recordando que “el respeto al derecho ajeno es la paz” (Juárez) y que México respetaba la autodeterminación de los pueblos (Doctrina Estrada).

Ya no voy a insistir porque sigo de mal humor… Mejor voy a soñar que México empieza una nueva independencia, no la política que predica El Bronco, sino una en que todos los mexicanos nos quitemos las telarañas de la historia y nos olvidemos de Estados Unidos, dedicándonos a aumentar la calidad de la educación, a la ciencia y a respetar nuestro sentido de patria.

DESCARTES: “Pienso, luego existo”… Vivan los mexicanos, que “aguantamos un piano”.

luisetodd@yahoo.com