“Problema genético.”





Vuelve a existir un conflicto entre mi amiga, la defensora inexpugnable de la igualdad de género, María Elena Chapa y el sistema, en el cual se quieren igualar las oportunidades de opciones electorales para las mujeres.

Según mis conocimientos biológicos, la mujer es mucho más importante, intelectual y socialmente, que el hombre, porque transmite la genética de la supervivencia y es mucho más inteligente en los temas de ampliación del conocimiento, porque sus hormonas y su cerebro están preparados para hacer cosas que los hombres no pueden hacer; de eso no cabe duda.

Sin embargo, no estoy a favor de la igualdad de género en oportunidades políticas, porque los estrógenos y la testosterona no tienen nada que ver con las características que se requieren para la toma de las decisiones políticas y administrativas en la función pública, porque un hombre puede ser tan bueno o tan malo como una mujer en la función de la distribución social de la política.

Está bien documentado que la mujer tiene más supervivencia biológica que el hombre y un cerebro más amplio que le permite comprender cosas más abstractas. Es decir, la mujer tiene características mucho más trascendentes como lo es la preservación de la especie y la sensibilidad y es más inteligente, pero María Elena Chapa, a quien quiero mucho, insiste en la igualdad de género política. A mí no me importa que un ejecutivo sea hombre, mujer o gay, siempre que sea capaz, por lo que no entiendo las cuotas de género.

Hay que escoger a las mujeres inteligentes para ocupar los puestos públicos, porque el ejercicio de la actividad de servir en la función pública está en el cerebro, no en las hormonas.