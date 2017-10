Las escuelas requieren reparación

“No importa si son federales o estatales”.





El gobernador, seguramente con buena intención, quiso corregir los problemas que existen en las escuelas, pero como es su costumbre “bronca” entró en conflicto con el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que dirige un gran mexicano: Héctor Gutiérrez, y como es común en la política, se hicieron bolas y no han avanzado, sustancialmente, en la reparación de los planteles.

Por la experiencia que tengo en ese tema, les pido que razonen inteligentemente y se pongan de acuerdo para llevar a cabo la rehabilitación y mejora de las escuelas, con la calidad que merecen los niños nuevoleoneses, sean federales o estatales los programas con que se atiendan, pues solo se trata de que tengan la infraestructura física adecuada para funcionar bien.

Todos los que hemos trabajado en el sistema educativo sabemos que las escuelas tienen muchas carencias y que deben atenderse sin distinción alguna, y si existe un personaje tan capaz como Héctor Gutiérrez y un gobernador que quiere trascender y además tiene la utopía de querer ser presidente del país, deberían ponerse de acuerdo y trabajar en una fórmula común de reparación física de los planteles.

Fui secretario de Educación hace muchos años, y sé que por más importante que sea la política, la educación es mandataria y es el valor supremo para que esas tristes y pobres escuelas con tantas carencias y que requieren eficiencia para trabajar, funcionen adecuadamente; pues en lo particular me importa un comino que sean estatales o federales, lo que me importa son las escuelas.

Descartes: Pienso, luego existo… La infraestructura de las escuelas es prioritaria.