El error de las encuestas

Las cosas cambian cotidianamente.

Desde hace varios años existe la moda de las encuestas y se presume que son ciertas a plenitud pero la verdad es que muchas han fallado, y si no lo creen, pregúntenle a Hillary Clinton o analicemos las elecciones locales. Todas las muestras que se consideran reproducibles por su supuesta verdad absoluta, frecuentemente resultan un fiasco.

Sabemos que las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos para obtener información, y mi amigo el doctor Salvador Borrego dice que fallan porque son dinámicas, es decir, cambian todos los días; aun así, en la actualidad los periódicos las consideran verdad viva y las usan como absolutas en sus resultados.

Recientemente apareció una encuesta que dice que si El Bronco se va a la campaña, la gente ya no va a querer que regrese a gobernar y eso parece lógico; pero como la lógica no funciona bien y hay mentiras, mentirillas y mentiras estadísticas, no estoy muy seguro, dadas las circunstancias cotidianas cambiantes, que eso vaya a ser cierto, porque los nuevoleoneses, aunque tenemos ideas suficientemente firmes, nos inclinamos a creer en las verdades relativas, que siempre tienen la posibilidad de ser mentiras, y creo, que de todas las mentiras, las políticas son las peores, porque según algunos estudios, son las que más hacen daño socialmente.

Pero bueno, esta sociedad se está acostumbrando a pequeñas y a grandes mentiras.

DESCARTES: Pienso, luego existo… Las mentiras estadísticas son como las mentiras de los novios al casarse, que prometen quererse mucho siempre. Igual son las mentiras de la fidelidad y la amistad.